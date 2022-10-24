Genç güreşte Ali Akyüz Kupası Özev’in

Ali Akyüz anısına Gençler Serbest güreş müsabakaları yapıldı. 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda gençler serbest kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Özev Spor Kulübü takımına kupa verildi.

Müsabaka sonuçları ise:

Takım Klasmanı:

1- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 210 PUAN

2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 145 PUAN

3- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN

4- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 25 PUAN

57 Kg.

1- İSMAİL KURŞUN

2- ARDA ESKİDEMİR

3- KÜRŞAT DALKIÇ

61 Kg.

1- ALİ KURŞUN

2- ORHAN ÖNEN

3- ALİ BURHAN

65 Kg.

1- SAMİ ÇOLAK

2- DOĞUKAN ÖZSAİTOĞLU

3- MERT CİNCİL

70 Kg.

1- MEHMETALİ ZEKİ DEMİR

2- BATUHAN ECEVİT

74 Kg.

1- ATEŞ BALLIYEV

2- KADİR TALİMAN

79 Kg.

1- CUMA YAKIŞIKLI

2- AHMET ALTOPRAK

86 Kg.

1- İSMAİL ARSLAN

2- CEMAL DİREN

3- SERDAROW AĞABEY

92 Kg.

1- YUSUF EFE YETİMOĞLU

2- MUSTAFA GÜVEN BULDU

3- TÜRKAY AKTAŞLI

97 Kg.

1- SEDAT YILDIRIMLAR

125 Kg.

1- UĞUR ÖN

2- ONUR ÖĞÜT

3- İRFAN GÖZÜTOK

