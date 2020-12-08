Dairelerin hedefi final olacak

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında yarı finale kalan takımlar Vergi Dairesi, Gümrük Dairesi,Merkezi Cezaevi ve Devlet Piyangoları olmuşlardı.

Yarı final maçları bu akşamoynanacak. Saat 18.00'de Vergi Dairesi – Gümrük Dairesi, Saat 19:00’daise Merkezi Cezaevi – Devlet Piyangoları finale yükselmek için Arslan Bıçaklı Halı Sahasında karşı karşıya gelecekler.

