Macila’nın yılı

Necati KÜLAHLILAR

Fikri Macila 2020 yılında ralli şampiyonalarına damga vurdu.Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği şampiyona ile Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği şampiyonada Fikri Macila şampiyon oldu,

Fikri Macilaile co-pilotu Doğa Koyuncu, Skoda Fabia R5 arabaları ile her 2 şampiyonada da şampiyon oldu.Fikri Macila şampiyonluklarını ilan ettikten sonra düzenlenen yarışlara ise katılmamıştı.

