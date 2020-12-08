Macila’nın yılı

Necati KÜLAHLILAR
Fikri Macila 2020 yılında ralli şampiyonalarına damga vurdu.Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği şampiyona ile Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği şampiyonada Fikri Macila şampiyon oldu,
Fikri Macilaile co-pilotu Doğa Koyuncu, Skoda Fabia R5 arabaları ile her 2 şampiyonada da şampiyon oldu.Fikri Macila şampiyonluklarını ilan ettikten sonra düzenlenen yarışlara ise katılmamıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.