Daireler gollerle coşuyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan devam ederken, gollü maçlar da sürüyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 6. hafta maçları oynanıyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında Pazartesi akşamı A grubu maçları devam etti. B grubunda karşılaşmalar Çarşamba akşamı Göçmenköy Halı Sahası’nda devam edecek.

A grubunda gecenin en önemli maçında Devlet Piyangoları, Turizm Bakanlığı 5-4 mağlup etti. Grup lideri Merkezi Cezaevi ise Gümrük Dairesi’ni tek golle geçebildi.

Pazartesi oynanan maçların sonuçları

A GRUBU

Cengiz Topel H.-Jeoloji Maden D.: 2-4

Merkezi Cezaevi-Gümrük Dairesi: 1-0

Devlet P.-Turizm Bakanlığı: 5-4

25 Kasım Çarşamba maç programı

B GRUBU

Saat 18.00 İhtiyat Sandığı-Elektirik Kurumu

Saat 19.00 Devlet Hastanesi-Din İşleri

Saat 20.00 Tarım Bakanlığı-Vergi Dairesi



A GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Merkezi Cezevi 5 5 - - 49 5 15 44

2.Turizm Bakanlığı 5 3 1 1 36 16 10 20

3.Gümrük Dairesi 5 3 - 2 18 14 9 4

4.Devlet Piyangoları 5 3 - 2 26 29 9 -3

5.Jeoloji Madem D. 6 2 1 3 15 30 7 -15

6.Cengiz Topel Hast. 5 1 - 4 16 29 3 -13

7.Karayolları Dairesi 4 0 0 4 12 37 0 -25



B GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Tarım Bakanlığı 4 4 - - 39 7 12 32

2.Gelir ve Vergi D. 4 4 - - 38 10 12 28

3.Devlet Hastanesi 4 3 - 1 26 21 9 5

4.Haspolat Cezaevi 5 2 1 2 23 19 7 4

5.Elektrik Kurumu 5 1 - 4 7 21 3 -14

6.Din İşleri Başk. 4 0 1 3 13 25 1 -12

7. İhtiyat Sandığı 4 - - 4 12 55 0 -43

