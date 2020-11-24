Daireler gollerle coşuyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 6. hafta maçları oynanıyor.
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında Pazartesi akşamı A grubu maçları devam etti. B grubunda karşılaşmalar Çarşamba akşamı Göçmenköy Halı Sahası’nda devam edecek.
A grubunda gecenin en önemli maçında Devlet Piyangoları, Turizm Bakanlığı 5-4 mağlup etti. Grup lideri Merkezi Cezaevi ise Gümrük Dairesi’ni tek golle geçebildi.
Pazartesi oynanan maçların sonuçları
A GRUBU
Cengiz Topel H.-Jeoloji Maden D.: 2-4
Merkezi Cezaevi-Gümrük Dairesi: 1-0
Devlet P.-Turizm Bakanlığı: 5-4
25 Kasım Çarşamba maç programı
B GRUBU
Saat 18.00 İhtiyat Sandığı-Elektirik Kurumu
Saat 19.00 Devlet Hastanesi-Din İşleri
Saat 20.00 Tarım Bakanlığı-Vergi Dairesi
A GRUBU O G B M A Y P AV.
1.Merkezi Cezevi 5 5 - - 49 5 15 44
2.Turizm Bakanlığı 5 3 1 1 36 16 10 20
3.Gümrük Dairesi 5 3 - 2 18 14 9 4
4.Devlet Piyangoları 5 3 - 2 26 29 9 -3
5.Jeoloji Madem D. 6 2 1 3 15 30 7 -15
6.Cengiz Topel Hast. 5 1 - 4 16 29 3 -13
7.Karayolları Dairesi 4 0 0 4 12 37 0 -25
B GRUBU O G B M A Y P AV.
1.Tarım Bakanlığı 4 4 - - 39 7 12 32
2.Gelir ve Vergi D. 4 4 - - 38 10 12 28
3.Devlet Hastanesi 4 3 - 1 26 21 9 5
4.Haspolat Cezaevi 5 2 1 2 23 19 7 4
5.Elektrik Kurumu 5 1 - 4 7 21 3 -14
6.Din İşleri Başk. 4 0 1 3 13 25 1 -12
7. İhtiyat Sandığı 4 - - 4 12 55 0 -43
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