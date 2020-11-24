Armin’in 8. yaş mutluluğu

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği sporcusu Armin Sekizler, 8. yaşını doldurmanın mutluluğunu yaşadı.
Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği Yarışmacı Grubunun başarılı cimnastikçisi Armin Sekizler, 8. yaşını cimnastikçi arkadaşları, aileleri ve antrenörleriyle birlikte kutladı. Doğum günü pastasındaki mumları da coşkuyla üfleyen Armin, arkadaşlarıyla birlikte güzel ve keyifli bir doğum günü yaşadı.
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