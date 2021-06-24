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Çukur göze geldi

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Çukur göze geldi
Futbolumuzun başarılı hakemlerinden Mustafa Çukur, sağ dizinden şanssız bir sakatlık yaşadı.
Mustafa Çukur'un çapraz bağları koparken tedavisine başlandı. MHK'nın güvendiği hakemlerden olan Mustafa Çukur'un tedavisinin seyrine göre çapraz bağlarından ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek.
 
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