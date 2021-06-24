Çukur göze geldi

Futbolumuzun başarılı hakemlerinden Mustafa Çukur, sağ dizinden şanssız bir sakatlık yaşadı.
Mustafa Çukur'un çapraz bağları koparken tedavisine başlandı. MHK'nın güvendiği hakemlerden olan Mustafa Çukur'un tedavisinin seyrine göre çapraz bağlarından ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.