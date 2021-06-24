Doğruyol: Karadağ gerçek anlamda geçilmez olacak

Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin Batı temsilcilerinden Lefke Türk Spor Kulübü Başkanı Adnan Dogruyol kulübün resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.
Adnan Doğruyol yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu sene birlik beraberlik yılıdır. Karadağ'ın gerçek anlamda geçilmez olacağı ve Karadağ'da zafer ile tanışacağımız bir sezon olacak.
Lig ve kupada şampiyonluk hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza 17 Mayıs günü başladık ve antrenmanlarımız sürüyor. Sevgili Lefkeliler ile buluşmayı ve sezon açılışını dört gözle bekliyoruz.
Bu anlamda çalışmalarımız devam ederken teknik direktörümüz Toygar Davulcu'yu da güveniyoruz. Bu takımın çok iyi işler yapacağına olan inancım tamdır. Futbolcularımıza da güveniyor ve onları çok seviyorum.
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