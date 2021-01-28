CONIFA’nın kahramanları,Kenan ile Billy

Confederations ve Independent Football Associations (CONIFA) resmi facebook sayfasındaki kapak fotoğrafını güncelledi.
CONIFA’nın kapak fotoğrafında “Heroes – Kahramanlar” vurgusuyla kullandığı fotoğrafta, KKTC Milli Takımının 2 futbolcusu da yer aldı.
KKTC Milli Takımı futbolcuları Doğan Türk Birliğinden Kenan Oshan ile Alsancak Yeşilova’dan Billy Mehmet, fotoğrafta yer aldılar.
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