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Dikkatsiz sürücü, motosikletliyi eziyordu

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Gönyeli'de U dönüşü yapmaya çalışan araç sürücüsü, motosikletle çarpıştı

Dikkatsiz sürücü, motosikletliyi eziyordu
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Murat ASLAN
Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde dikkatsiz sürücünün anayolda U dönüşü yapmaya çalışması sonucunda yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza dün saat 13.30 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden 47 yaşındaki kadın Ayjahan Seyitgulyyeva, yönetimindeki KE 350 plakalı araç ile yol içerisinde geldiği istikamete doğru U dönüşü yapmaya başladığı sırada karşı istikametten gelen 19 yaşındaki İlhan Açıkel yönetimindeki NM 733 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi LDH Acil Serviste halen sürüyor.
 
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