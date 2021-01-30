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CONIFA genel kurulu gerçekleştirildi

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CONIFA olağan genel kurulunu on line olarak gerçekleştirilirken, Per – AndersBlind yeniden başkanlığa seçildi. Orçun Kamalı’nın hazırladığı turnuva direktifleri tüzüğü, lisan is çıkarma tüzüğü ile turnuva organizasyon düzenlenmesi için yapılması gerekenler tüzüğü genel kurulda onaylandı

CONIFA genel kurulu gerçekleştirildi
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Necati KÜLAHLILAR
Confederations ve Independent Football Associations (CONIFA) olağan genel kurulunu on line olarak gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve CONIFA yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu temsilen, tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı online yapılan CONIFA olağan genel kuruluna katıldı.
Gün boyu devam eden onlineolağan genel kurul, CONIFA Global başkanı Per – AndersBlind’in başkanlığında üyelerin katılımıyla, zoom programında yapıldı. Genel kurul sonucunda 2013’ten bu yana başkan olan Per – AndersonBlind yeniden 3 yıllığına başkan seçildi. Genel kurulda genel sekreter, Afrika, Asya Federasyon Başkanları da seçilirken, tüzük değişiklikleri yapıldı.
Orçun Kamalı’nın hazırladığı turnuva direktifleri tüzüğü, lisan is çıkarma tüzüğü ile turnuva organizasyon düzenlenmesi için yapılması gerekenler tüzüğü genel kurulda onaylandı.
 
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