Futbol sahası harabeye döndü

Necati KÜLAHLILAR

Bir dönem Mesarya bölgesinin önemli kulüplerinden olan İnönü Akın Spor Kulübü, yıllar önce faaliyetlerine ara verdi.

İnönü Akın Spor Kulübünün liglerde olduğu dönemde çimlendirilen ve birçok futbol maçına ev sahipliği yapan sahası da şu anda ilgisizlikten dolayı harabeye döndü. Futbol sahasından çok, otluk – dikenlik bir alana dönüşen saha, kaderine terk edildi.

Yeniden faaliyete geçmesi de şu an gündemde olmayan İnönü Akın Spor Kulübünün durumundan dolayı da sahanın atıl kalmaya devam etmesi bekleniyor.

