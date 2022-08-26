banner762
banner815
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
17 0
U17’lerin şampiyonu YDÜ
U17’lerin şampiyonu YDÜ
19 0
 
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
36 0
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
64 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
52 0
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
39 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
31 0
banner797

“Çocuklarımız göçebeye döndü”

banner476

Türk Ocağı Altyapı Koordinatörü Ersan Kaşif antrenman ve maç sahası olmamasından yakındı, “Çocuklarımız göçebeye döndü” dedi

banner825
“Çocuklarımız göçebeye döndü”
Türk Ocağı Altyapı Koordinatörü Ersan Kaşif antrenman ve maç sahası olmamasından yakındı, “Çocuklarımız göçebeye döndü” dedi.
Kendilerine bu çalışmalarını gerçekleştirmeleri için sahalarını açan Ozanköy Spor Kulübü’ne teşekkür eden Kaşif, yetkililerin bu soruna çözüm bulması talebinde bulundu.
Türk Ocağı Başkanı Ogün Güntem de geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapmıştı.  
Yapılan açıklama şöyle:
“Skorun değil, sporun önemli olduğu, çocuklarımızı yeşil sahalarda tutmak ve eğitmektir esas olan. Bu amaçla bugün (Perşembe) tesislerini bize açan ve bu imkanı sağlayan Ozanköy Spor Kulübüne teşekkür ederiz.
Maalesef antrenman ve maç yapacak sahamız olmadığından çocuklarımız göçebeye dönmüştür. Tüm ilgililer ve sorumlular çocuklarımıza verdiğiniz değer bu mudur. Biz yine de yılmadan yolumuza devam edeceğiz.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.