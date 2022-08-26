Türk Ocağı Altyapı Koordinatörü Ersan Kaşif antrenman ve maç sahası olmamasından yakındı, “Çocuklarımız göçebeye döndü” dedi

Türk Ocağı Altyapı Koordinatörü Ersan Kaşif antrenman ve maç sahası olmamasından yakındı, “Çocuklarımız göçebeye döndü” dedi.

Kendilerine bu çalışmalarını gerçekleştirmeleri için sahalarını açan Ozanköy Spor Kulübü’ne teşekkür eden Kaşif, yetkililerin bu soruna çözüm bulması talebinde bulundu.

Türk Ocağı Başkanı Ogün Güntem de geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Skorun değil, sporun önemli olduğu, çocuklarımızı yeşil sahalarda tutmak ve eğitmektir esas olan. Bu amaçla bugün (Perşembe) tesislerini bize açan ve bu imkanı sağlayan Ozanköy Spor Kulübüne teşekkür ederiz.

Maalesef antrenman ve maç yapacak sahamız olmadığından çocuklarımız göçebeye dönmüştür. Tüm ilgililer ve sorumlular çocuklarımıza verdiğiniz değer bu mudur. Biz yine de yılmadan yolumuza devam edeceğiz.”

