Mormenekşe Cemal Balses’i anacak

Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe Spor Kulübü’ne önemli hizmetlerde bulunan ve genç yaşta hayatını kaybeden Cemal Balses anı maçıyla anılacak.
30 Ağustos Salı günü merhum Cemal Balses anısına oynanacak anı maçında Mormenekşe,1. Lig’in yeni ekibi Yılmazköy ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 17.30’da Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanacak.
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