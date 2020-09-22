banner480
banner69
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
23 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
292 0
 
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
24 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
56 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
106 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
87 0
banner460

Cilayi ile yatıp Cilayi ile kalkıyorlar

banner476

Cilayi ile yatıp Cilayi ile kalkıyorlar
Necati KÜLAHLILAR
Türkmenköyyönetim kurulu kuruyan Mehmet Ali Toker Stadı'nın (Cilayi) zeminini yeniden yeşertmek için gece gündüz demeden çalışıyor.
Beyarmudu Belediyesinin de destekleriyle verilen büyük uğraşlar sonrasında Cilayigünden güne daha da yeşeriyor. Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla kulübe sağlanan su kaynağı ile zemin sulanıyor.
Spor Dairesi yetkililerinin Mehmet Ali Toker Stadı'nın için gerekli katkıyı yapmaması ise Türkmenköy yönetim kurulunu üzüyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.