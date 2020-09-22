Cilayi ile yatıp Cilayi ile kalkıyorlar

Necati KÜLAHLILAR

Türkmenköyyönetim kurulu kuruyan Mehmet Ali Toker Stadı'nın (Cilayi) zeminini yeniden yeşertmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Beyarmudu Belediyesinin de destekleriyle verilen büyük uğraşlar sonrasında Cilayigünden güne daha da yeşeriyor. Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla kulübe sağlanan su kaynağı ile zemin sulanıyor.

Spor Dairesi yetkililerinin Mehmet Ali Toker Stadı'nın için gerekli katkıyı yapmaması ise Türkmenköy yönetim kurulunu üzüyor.

