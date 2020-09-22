Ergazi, Altuntaş ile yolları ayırdı

Ergazi yönetim kurulu, teknik adam Mürsel Altuntaş ile yolları ayırma kararı alırken yapılan açıklamada, “Takıma kazandırdıkları ve emekleri için Mürsel Altuntaş'a teşekkür edildi.”

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ergazi Güven Spor Kulübünde yönetim kurulu, teknik adam Mürsel Altuntaş ile yolları ayırma kararı aldı.

Alınan ayrılık kararı ile ilgili olarak Ergazi Güven Spor Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Mürsel Altuntaş hocamıza teşekkürlerimizle,

Ergazi Güven Spor Kulübü Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Teknik Direktörü Mürsel Altuntaş ile yollarımız ayrılmıştır.

Mürsel Altuntaş,Ergazimiz’de görev yaptığı bir yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren takımımızın yükselişinde etkili olmuş; takımımızın grupları şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mürsel Altuntaş'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.”



