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Çil ve yönetimi hedeflerle başlıyor

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Çil ve yönetimi hedeflerle başlıyor
Necati KÜLAHLILAR
Futbolcular Derneği’nde genel kurul dün akşam gerçekleştirilerek Mehmet Çil başkanlığı Berkem Korbay’dan devraldı. Düşük katılımla gerçekleşen genel kurulda konuşan yeni başkan Mehmet Çil hedeflerini  üyelerle paylaştı.
Belli başlı hedefleri olduğunu söyleyen Çil, bunların başında derneğin üye sayısını artırarak derneği kurumsal bir kimliğe kavuşturarak derneğin konumunu farklı yerlere getirmek olduğunu belirtti. Bir diğer hedeflerinin ise futbolcu sağlığını garanti altına alacak anlaşmalar yapmak olduğunu söyleyen Mehmet Çil, futbolcu sözleşmeleriyle ilgili çalışma yapmayı istediklerini kaydetti. Bunu bir sıraya koyacaklarını ve bunları bir sürece yayarak çalışmaya başlayacaklarını vurgulayarak, futboldaki tüm paydaşlarla görüşerek hedefleri için çalışacaklarının altını çizdi.
 
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