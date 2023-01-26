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Taksim Sahası’nda son rötuşlar yapıldı

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Taksim Sahası’nda yürütülen çalışmalar dün itibariyle tamamlanarak teslime hazır hale getirildi

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Taksim Sahası’nda son rötuşlar yapıldı
Necati KÜLAHLILAR
Tarihi Taksim Sahası’nda hummalı çalışmalarda sona gelindi.  Sahanın yeniden yapımıyla ilgili çalışmaları yürüten firma son rötuşları yaparak sahayı teslime hazır hale getirdi.
Sahada eksik olan kale direkleri, yedek kulübeleri, saha çizgilerinin çizilmesi ve çevre temizliği yapılmasıyla saha bugün teknik ekip tarafında kontrol edilip Spor Dairesi’ne teslim edilecek.
Spor Dairesi’nin sahaya onay vermesi sorasında, Taksim Sahası’nın Çetinkaya kulübünün kullanıma verileceği bildirildi.
 
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