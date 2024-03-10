Kargalar sonradan kanatlandı

Mağusa Türk Gücü, dolu tribünler önünde oynanan maçta Karşıyaka’yı son bölümde bulduğu gollerle mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Evren Karademir’e yoğun tepki gösteren Karşıyaka ise iyi mücadele ettiği maçı kaybederek, 4.lük yarışında yara aldı

Stad: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Yusuf Atlar

Karşıyaka: Erdoğan, İlker İnceler(Aksel), Sena, Ahmet Hatay, Ahmet Kara(Sertan), Mustafa Süzgen(Mehmet Göktaş), Billy, Rahmi(Azat), Toykan(Behiç), İlker Tek, Diatta.

MTG: Ufuk, Zihni, Mustafa Salk(Emre Özsin), Erhun, Uğur(Hasan Celil), Ünal, Bünyamin(Mehmet Gürlü), Nevzat, Doukara, Şenol(Emre Kuvvetlişahin), Dinopeter,

Goller: 90.Dk Sertan (Karşıyaka), 83.Dk (P) Dinopeter, 90+2.Dk Hasan Evren, 90+4.Dk Emre Özsin (MTG)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 22. Hafta maçında Karşıyaka, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. Şengül Törehan Stadı’nda oynanan ve Evren Karademir’in yönettiği karşılaşma kora kor mücadele şeklinde geçerken, ilk devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede de kora kor mücadele devam ederken, yapılan değişikliklerle baskıyı artıran Mağusa Türk Gücü, 83’te Doukara’ya yapılan hareketten penaltı kazandı.

Karşıyakalılar, bu pozisyona yoğun itirazlarda bulundular. Dinopeter’in vuruşu gol oldu. 0 – 1

Son bölümde goller arka arkaya gelirken, Hasan Celil ve Emre Özsin, Mağusa Türk Gücü, Sertan ise Karşıyaka adına gol atınca maç 1 – 3 tamamlandı.

