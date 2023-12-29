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Cihangir’den tarihi liderlik

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Cihangir, 2023 yılının son maçında Küçük Kaymaklı’yı Muhittin’in penaltı golüyle mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamladı. Küçük Kaymaklı ise 1 penaltıyı değerlendiremediği maçı kaybederek, düşme hattının hemen üzerinde devreyi tamamladı

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Cihangir’den tarihi liderlik
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Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Arif Malek
Cihangir: Hasancan, Nurettin (İbrahim Karadal), Çağrı (Berkem), Selçuk, Meye, Babacar, Yankı (Ali Öztürk), Muhittin, Sercan, Mikail, Hakan (Berhan)
K.Kaymaklı: Salih, Halil, Gökhan Özer, Billy, Arda Kortay, Alpay, Derviş (Hasan), Muhammed (Yağış), Felix, Alp (Emre), Bahadır
Gol: 83.Dk (P) Muhittin (Cihangir)
 
Süper Lig lideri Cihangir, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Küçük Kaymaklı’yı zorlanmasına rağmen mağlup etti. Cihangir rakibi karşısında ecel terleri döktüğü maçtan Muhittin’in penaltı golüyle 1 – 0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olurken, ilk devreyi lider tamamladı.
Dk 12 Cihangir atağında ceza alanı içinde Meye’nin vuruşu az farkla dışarı gitti.
Dk 47 Soldan gelişen Kaymaklı atağında Billy’nin ortasında top Nurettin’in eline çarpınca hakem Tufan Çerçioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bahadır topu üst direğe nişanladı.
Dk 60 Cihangir atağında Babacar’ın sert vuruşunda top yan direkten geri döndü.
Dk 63 Kaymaklı atağında Felix’in ceza alanı içinde sol çaprazından sert vuruşunda top üst kale direğinden döndü.
Dk 84 Cihangir’in kullandığı Muhittin serbest vuruşta ortasında ceza alanında oluşan pozisyonda Cihangir penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Muhittin topu ağlara gönderdi. 1 – 0
 
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