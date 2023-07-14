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Cihangir’de mesai başladı

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Süper Lig ekibi Cihangir dün kendi sahasında yaptığı ilk çalışmayla sezonu açarken, yeni sezona yine üst sıralar hedefiyle start verildi

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Cihangir’de mesai başladı
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Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig takımlarından Cihangir yeni sezon hazırlıklarına Cihangir Stadı’nda dün saat 18.00 de start verdi.
Teknik direktör Toygar Davulcu nezaretinde ilk çalışmasına düz koşu ve açma – germelerle başlayan Cihangir takımında yabancı oyuncuların ilk antrenmanda olmadıkları dikkat çekti.

“HEDEFİMİZ YİNE ÜST SIRALAR”
İlk antrenman öncesi görüşlerini aldığımız Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, yeni sezon için hedeflerinin üst sıraları zorlamak olduğunu söyledi. Yabancı oyuncu transferi içinde Abubskar’ın pazartesi geleceğini ve ikinci yabancı oyuncu transferi içinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Davulcu, antrenmanların devam edeceğini, Ağustos ayı içerisinde hazırlık maçlarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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