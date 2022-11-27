Cihangir, MTG’nin acısını Gönyeli’den çıkardı

Cihangir, konuk ettiği Gönyeli’yi 6 -1 gibi farklı skorla mağlup ederken, geçtiğimiz hafta farklı yenildiği MTG’nin acısını adeta Gönyeli’den çıkarmış oldu

Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Cenk A. Özfuttu

Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin Gecekuşu, Taner Bingöllü, Selçuk Sergeç, Babacar Diop, Hakan Karacaoğlu (Berhan), Muhittin Tümbül, Erol Aksunlar, Mikail Sivri (Berkem), Ali Öztürk (Necati), Yankı Aktül (Tacettin)

Gönyeli: Ali Faruk Çenber, Tufan Gençay, Emre Aktaş (Berkay),Mustafa Hacı, Kahraman Dönmez, Halil Esen, Osita Obiekwe, Dennis Faik Korgan, (Rıdvan), Kaan Orhan Oytun, Kadir Çetinkaya, Ahmet Eser Aksoy (Fatih Parlak)

Goller: Dk.7 ve 44 Muhittin Tümbül, Dk.40 ve 57 Yankı Aktül, Dk.45 ve 76 Babacar Diop (Cihangir) – Dk.47 Mehmet Fatih Parlak (Gönyeli)



AKSA Süper Lig’in 10. haftasında üst sıraları takibini sürdürmek isteyen Cihangir, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gönyeli’yi konuk etti. Mücadele 6-1’lik skorla Cihangir galibiyetiyle sonlanırken, ev sahibi ekip geçtiğimiz hafta yaşadığı farklı MTG yenilgisini bir nevi telafi etti. Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 7 ve 44. dakikalarda Muhittin Tümbül, 40 ve 57. dakikalarda Yankı Aktül ile 45 ve 76. dakikalarda Babacar Diop kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 47. dakikada oyuna sonradan giren Mehmet Fatih Parlak’tan geldi. Bu skorun ardından Cihangir puanını 21 yaparken Gönyeli 6 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Cihangir, China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Gönyeli ise Yonpaş Dumlupınar’ı konuk edecek.



(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

