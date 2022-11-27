Mormenekşe, fırsatı tepti

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Özal Çağlayan, Engin Akkagün
Binatlı: Uğur, Sertaç, Hasan, Çağdaş,Abdurrahman, Ersen Erdem, Yusuf, Mehmet, Nevzat, Darbaz.
Mormenekşe: Hasan Bilal, Erhan, Sami, Fetin, Aziz, İrfan, Tugay, Ahmet Can, Mustafa Oğur, Burak,Rıdvan
Goller: 14.Dk Nevzat (Binatlı)- 17.Dk Erhan (Mormenekşe)
Niyazi Ergülen
AKSA Birinci Ligin 10. Haftasında Binatlı, Mormenekşe’yi Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti. Özellikle hücumcularının sakatlıklarından dolayı maça sıkıntılı başlayan Binatlı buna rağmen 14. dakikada Nevzat ile 1 – 0 öne geçti. Mormenekşe golcüsü Erhan ile bu gole hemen 17’de cevap verdi. 1 – 1
Devre de bu skorla sona erdi.
İkinci devrede Erdem ve Bahattin’in sakatlanıp oyundan çıkmaları, Darbaz’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle Binatlı zora girdi.
Mormenekşe ise oyun üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen gol üretemeyince maç 1 – 1 sona erdi.
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