Mormenekşe, fırsatı tepti

Mormenekşe konuk olduğu Binatlı’nın hem sakatları hem de maçta 10 kişi kalması nedeniyle eksik oynadığı maçta rakibini mağlup etmeyi başaramadı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Özal Çağlayan, Engin Akkagün

Binatlı: Uğur, Sertaç, Hasan, Çağdaş,Abdurrahman, Ersen Erdem, Yusuf, Mehmet, Nevzat, Darbaz.

Mormenekşe: Hasan Bilal, Erhan, Sami, Fetin, Aziz, İrfan, Tugay, Ahmet Can, Mustafa Oğur, Burak,Rıdvan

Goller: 14.Dk Nevzat (Binatlı)- 17.Dk Erhan (Mormenekşe)



Niyazi Ergülen

AKSA Birinci Ligin 10. Haftasında Binatlı, Mormenekşe’yi Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti. Özellikle hücumcularının sakatlıklarından dolayı maça sıkıntılı başlayan Binatlı buna rağmen 14. dakikada Nevzat ile 1 – 0 öne geçti. Mormenekşe golcüsü Erhan ile bu gole hemen 17’de cevap verdi. 1 – 1

Devre de bu skorla sona erdi.

İkinci devrede Erdem ve Bahattin’in sakatlanıp oyundan çıkmaları, Darbaz’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle Binatlı zora girdi.

Mormenekşe ise oyun üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen gol üretemeyince maç 1 – 1 sona erdi.

