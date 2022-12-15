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Cihangir ile Taner’in yolları ayrıldı

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Cihangir, kadrosundaki tecrübeli futbolcu Taner Bingöllü’nün talebi üzerine karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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Cihangir ile Taner’in yolları ayrıldı
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir'de futbolcu Taner Bingöllü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrıldı. Oyuncunun talebi üzerine yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada Bingöllü'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Futbol A Takımı oyuncumuz Taner Bingöllü ile anlaşmaya vararak oyuncunun talebi üzerine karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.
Devre arasında takımdan ayrılması konusunda oyuncu ile anlaşılmıştır.
Taner Bingöllü’ye bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
Cihangir Gençlik Spor Kulübü"
 
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