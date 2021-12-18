Cihangir, Girne’ye patladı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Abdullah Genç, Fatih Bardakçıoğlu
GHE: Burak, Yankı, Ali Nazlıoğlu, Özgür (58.Dk Samet), Halil, Chibuzor, Kağan (23.Dk Erdi) (75.Dk Ayden), Mehmet Erfinike (75.Dk Mustafa Tekpınar), Alpay, Salih,Enes
Cihangir: Hamit, Nurettin (86.Dk Caner), Musa (57.Dk Berhan), Hakan Karacaoğlu, Selçuk, Mishali, Muhittin (80.Dk Berkem), Tacettin, Barkın,Taner, Zihni
Kırmızı Kart: 70.Dk Samet (GHE)
Goller: 5.Dk Yankı (GHE)- 9.Dk Selçuk,20.Dk Musa, 81.Dk Zihni, 84.Dk Mishali,89.Dk Taner (Cihangir)
AKSA Süper Lig'in 14.haftasında Cihangir yeni teknik direktörü Toygar Davulcu nezaretinde ilk galibiyetini aldı. Girne Halk Evi ile karşılaşan Mesarya ekibi sahadan 5-1 galip ayrılarak Davulcu yönetiminde çıktığı 2. maçta da yenilgi görmedi.
Karşılaşmada Cihangir'e galibiyeti getiren golleri Selçuk Sergeç, Musa Şanlıer, Lungelo Mtshalıe, Zihni Temelci ve Taner Bingöllü kaydederken Girne Halk Evi'nde tek gol Yankı Aktül'den geldi.
Girne Halk Evi - Cihangir maçı oldukça hızlı başlarken Yankı 5. Dakikada ev sahibi ekibi 1 - 0 öne geçirdi. 9. Dakikada ise bu kez Cihangir'den Selçuk golü atarken skor 1 - 1 oldu. Daha sonra Cihangir etkili oynamaya başladı. 15. Dakikada Mishali kaleci Burak'ı geçemezken 19'da bu kez direğe takıldı. Konuk ekip baskıyı artırırken 21'de Musa golü attı ve 2-1 öne geçti.
61.dakikada GHE futbolcusu Samet kendisini çeken rakibi Berhan'a yumruk atarken kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı
81.Dakikada kazanılan kornerde ileriye çıkan Zihni yarım voleyle golü attı ve farkı ikiye çıkardı. 84.Dakikada Cihangir atağında soldan yapılan ortayı Mishali voleyle ağlara gönderdi ve skoru 1-4’e getirdi. 89.Dakikada ise Taner yaptığı orta şut karışımı vuruşla topu filelere göndererek karşılaşmanın skorunu GHE 1-5 Cihangir olarak belirdi.
Cihangir takımı aldığı galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Girne Halk Evi 4 puanda kaldı. Ligin 15.haftasında Cihangir kendi evinde Binatlı ile karşılaşırken, Girne Halk Evi de Hamitköy ile karşılaşacak.
Foto: ÖZGÜR GÖKSEL
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