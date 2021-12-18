İzmir'de madende patlama: Çok sayıda yaralı var

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda çok sayıda madenci yaralanırken, Kınık Kaymakamlığı ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den art arda açıklamalar geldi.

Olay, Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlama nedeniyle göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı öğrenildi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa’dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan işçilerle ilgili bakan ve kamu kurumlarından ise birbirinden farklı açıklamalar geldi.

FAHRETTİN KOCA: 9 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İzmir Kınık'taki bir maden ocağında, patlama sonrası meydana gelen göçükte 9 kişi yaralanmış, yaralılar 8 Acil Ambulansla hastanelere nakledilmiştir. İlk tespitlere göre yaralanmalar hafif düzeydedir. İzmir'e, bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

BAKAN DÖNMEZ: 22 YARALI VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “İzmir Kınık’taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı” ifadelerini kullandı.

İZMİR VALİSİ: 22 YARALI

Patlamayla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, “İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verdi.

Vali Köşger, bir sonraki açıklamasında ise, “Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup; Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır” dedi.

KINIK KAYMAKAMLIĞI: 35 YARALI VAR

Kınık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise; “İlçemiz Polyak Eynez Madeninde meydana gelen maden kazasında şu ana kadar 35 yaralımız bulunmaktadır. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız bulunmamaktadır. Can kaybımız yoktur” denildi.