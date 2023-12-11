Cihangir, evine lider döndü

Süper Lig lideri Cihangir, şampiyonluk yarışındaki 2. Mağusalı rakibi Dumlupınar’ı da Mağusa’da mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Dumlupınar ise şampiyonluk yarışındaki 2. rakibine de mağlup olarak liderin 4 puan gerisinde 3. sırada kaldı

:Dr Fazıl Küçük Stadı:Fehim Dayı, Arif Malek, Halil Atlar:Türkkan, Berke, Kadir, Olcay, İsmail, Mehmet Gürbıyık (Osman), Mehmet Erol, Berk, Adjessa, Mehmet Altın, Mert(Berk Güçlücan):Hasan, Çağrı(Berhan), Mikail, Selçuk, Halil İbrahim(Nurettin), Hakan, Selçuk, Yankı(Ali), Meye, Babacar, Muhittin(Berkem): Dk. 27 ve 49 Yankı, Dk. 78 Nurettin(Pen) (Cihangir)Süper Lig’de 12. Haftanın kapanış maçında Dumlupınar, Cihangir’i Dr Fazıl Küçük Stadında konuk etti. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdikleri maça Dumlupınar etkili başlasa da gollük pozisyonları değerlendiremedi.İlerleyen dakikalarda toparlanan Cihangir takımı 27. dakikada serbest vuruştan gelen topa Yankı’nın kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. Golden sonra da Dumlupınar baskılı oynasa da kaleci Hasancan’ı geçemedi. Devre 0 – 1 sona erdi.İkinci devreye de iyi başlayan yine Cihangir oldu.Dk. 49 Cihangir atağında günün başarılı ismi Yankı güzel bir gole daha imza atarak skoru 2 – 0 yaptı.Maç boyunca orta saha üstünlüğü ile oyunun kontrolünü elinde tutan Cihangir, Dk. 78’de Cihangir atağında defans arkasına atılan topu alan Meye, kaleci Türkkan’dan sıyrılmak isterken yerden kalınca hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nurettin, kaleci ve topu ters köşeye göndererek gole çevirip Cihangir’i deplasmanda 3 – 0 öne geçirdi.Geriye kalan dakikalarda farkı azaltmak isteyen Y. Dumlupınar ataklarında, Cihangir kalecisi Hasancan gole izin vermedi ve maç Y.Dumlupınar 0 – Cihangir 3 şeklinde tamamlandı.Bu sonucun ardından Cihangir puanını 34 yaparak yeniden liderliğe yükselirken, Y. Dumlupınar 30 puanda kaldı.