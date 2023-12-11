banner913
banner932
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
21 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
13 0
 
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
15 0
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
76 0
Göçmenköy hız kesmiyor
Göçmenköy hız kesmiyor
26 0
Yeşilova, başkentte hayata döndü
Yeşilova, başkentte hayata döndü
27 0
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
22 0
banner996
banner985

Halil Umut Meler, darp edildi

banner989

banner974
Halil Umut Meler, darp edildi
banner971
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.
Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.