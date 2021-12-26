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SFC Dörtyol, tarih yazdı

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SFC Dörtyol, tarih yazdı
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Stad: Dörtyol AdemNural
Hakemler: Hüseyin Özkan, Rüya Sakallı, İsmail Egeli
SFC Dörtyol: Çağatay, Mustafa Ali, Berat, Emre, Olgun (Sergen), Ömer, Selkan, Rıdvan (Ömer), Ayberk (İskender), Uğur, Berkant
Maraş: Cenkay, Eray (Can), Hüseyin Yeşilbaş, Serkan, Yavmi (Mehmet Can), Mustafa Köleli, Hasan Özçelik, Mustafa İnanç, Zeki, Mehmet Sakallı (Murat Zorba), Mert (Ali Çil)
 
Birinci Ligde SFC Dörtyol konuk ettiği Maraş’ı 5 – 2’lik skorla yenerken, tarihinde ilk kez Birinci Lig’de liderliği elde edip, ilk devreyi lider tamamladı.
Ahmet Ogan yönetiminde tarih yazan Dörtyol’a galibiyeti getiren golleri Berkant 2, AyberkPayas(penaltı), Rıdvan Doymaz ve Selkan kaydetti. Maraş’ın golleri ise forvetHasan Özçelik’ten geldi.
 
 
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