Cihangir, Davulcu’nun sonuna kadar arkasında

Süper Lig ekibi Cihangir Spor Kulübü teknik direktörleri Toygar Davulcu’ya yönelik Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği yapılan basın açıklamasıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve Davulcu’nun sonuna kadar yanında olunduğuna vurgu yapıldı.

Cihangir Spor Kulübü’nün basın açıklaması şöyle:

Kamuoyuna duyuru,

Bazı mecralarda yer alan Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği tarafından Teknik Direktörümüz Toygar Davulcu’nun şahsına yönelik yapılan seviyesiz basın açıklamasının ardından Teknik Direktörümüz’e yönelik tüm spor kamuoyunun bakış açısı ve yorumları gayet şeffaf olarak ortadadır. Daha önceki basın açıklamamızda belirttiğimiz üzere bir kez daha Toygar hocamızın sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtir, konu ile ilgili olarak gerekli yasal sürecin başlatıldığını ve Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak bu sürecin hassasiyetle takip edileceğini bilgilerinize sunarız.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü

