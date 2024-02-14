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Cihangir çeyrek finalde

Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Cihangir penaltılarla rakibini mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı

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Cihangir çeyrek finalde
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Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı.
Hakemler: Mehmet Sezener-Berk Bağrıkara-Mert Aksu
C.B G. Gücü: Remzi, Turgut, Rifat(Necati), Erol, Ümitcan, Abu Dumbuya, Arif, A.Akbulut(Orhan), H. Akkuyu(Assman), İ. Köse(Kaan), M. Yaşınses(M. Nazik)
Cihangir: Hasan, Mikail, Selçuk, Nurettin, Berkem, İ. Karadal(Çağrı), Hakan, Berhan(Engin), Yankı, Muhittin, Babacar Kırmızı kart: Erol Emelce(CB G. Gücü)
 
Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Atatürk Stadı’nda oynanan C. B. Gençlik Gücü – Cihangir maçını penaltı atışları sonucunda kazanan Cihangir adını çeyrek finale yazdırdı.
Normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma dakikalarında da gol olmadı ve maç penaltılara kaldı. Kullanılan penaltılar sonrasında Cihangir 4, CB G. Gücü 3 penaltıyı değerlendirdi.
Cihangir takımından Nurettin, Muhittin, Yankı ve Babacar penaltıları değerlendirirken Hakan penaltıyı değerlendiremedi. C B G. Gücü takımından Arif, Abu Dumbuya ve Muhammed penaltıları gole çevirirken, Ümitcan ile Assman penaltılardan yararlanamadılar. Böylece Ligde lider durumdaki Cihangir, kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.
 
 
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