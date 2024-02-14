Yenicami tek golle turladı

Yenicami, Northernland Kıbrıs Kupası 2.Tur mücadelesinde konuk olduğu K.Kaymaklı’yı 1 – 0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Ferdi Güzel(Ali Özer)

K.Kaymaklı: Salih, Bahadır(Mehmet Göçben), Mahmut, Alp(Çağlar), Muhammed Ali(Halil), Derviş, Emre, Mehmet Öztürk, Fikret, Hasan(Arseven), Sylla(Gozar).

Yenicami: İdris, Emirhan, Hasan, Koray(Doğukan), Kaan(Hüseyin Paşa), Barış(Ali), Kemal(Hüseyin Arifoğlu), Yakup, Mahmut, Uzo(Görkem), Serge Abaka

Gol: Dk. 45 Serge Abaka(Yenicami)



Northernland Kıbrıs Kupası 2.Tur karşılaşmasında süper ligin iki Lefkoşa ekibi olan K.Kaymaklı ile Yenicami arasındaki mücadelede kazanan Yenicami oldu.

K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Yenicami 1 – 0’lık skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

İsmail Ercan’ın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Yenicami’ye galibiyeti getiren golü ilk devrenin son dakikasında Serge Abaka attı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Yenicami’nin başarılı yabancı futbolcusu Uzo Ugwu Kaymaklı futbolcusu ile girdiği ikili mücadele sonucunda bilek kemiğinin kırılması sonucunda sakatlanarak oyun dışında kaldı.

İkinci devrede iki takımın çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma K.Kaymaklı 0 –Yenicami 1 skoruyla tamamlanarak Yenicami adını kupada çeyrek finale yazdırmış oldu.



