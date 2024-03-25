Cihangir, başkenti seviyor

Mağusa Türk Gücü’nün Pazar günü Lefke’de galip gelmesinin ardından haftaya lider giren Cihangir konuk olduğu Çetinkaya’yı Atatürk Stadı’nda 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, bu sezon Lefkoşa’da oynadığı tüm maçları kazandı

: Lefkoşa Atatürk StadıKerem Eran, İbrahim Katmer, Arif Malek:Kemal Bağbal,Burak (Dk.65 M. Sakallı), Mustafa Atlar, Osita,Muammer(Dk.65 Cemal),Hascan (Dk.83 Ahmet Can),Recep,Yasin,Agit, Ernest,Ali NazlıoğluHasancan, Nurettin ,Selçuk, Meye, Yankı(Dk.68 Berhan),Muhittin, Mikail,Ali Öztürk(Dk.90 Mehmet),Hakan, Berkem Nurdal, İbrahim Karadal(Dk.86 Engin)Dk.40 Emmanuel Ernest (Çetinkaya) – Dk.19 Ali Öztürk, Dk.22 ve 85 Muhittin Tümbül, Dk.30 Laurys Ndong Meye (Cihangir)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Ligin 24. Haftasının kapanış maçın da Çetinkaya, lider Cihangir’i konuk etti.Atatürk Stadı’nda oynanan Çetinkaya – Cihangir maçını Kerem Eran yönetti.Cihangir 19’uncu dakikada Ali Öztürk ve 22’nci dakikada Meye’nin asistinde Muhittin’in kafa golleri ile 2-0’lık üstünlük yakalarken 30’uncu dakikada Yankı’nın asistinde Meye skoru 3-0 yaptı. 40’ıncı dakikada Çetinkaya’dan Ernest’in golü ile ilk yarı 3-1 sona erdi. 85’inci dakikada Muhittin bir kez daha sahneye çıkarak maçın 4-1 tamamlanmasını sağladı.Cihangir taraftarları ve futbolcuları Başkent’teki farklı galibiyeti maç sonunda coşkuyla kutladılar.Liderliğini sürdüren Cihangir 67 puana yükseldi.