China Bazaar Gençlik Gücü'nde Bolkan dönemi

China Bazaar Gençlik Gücü'nde sıkıntılı günlerden geçilirken teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan getirildi.

Derviş Kolcu'nun istifasından sonra Mustafa Borataş ile anlaşan ancak bir günde yollarını ayıran Gençlik Gücü'nde teknik direktör Mehmet Bolkan ile anlaşmaya varıldı.

Bugün Gençlik Gücü yönetimiyle bir araya gelen deneyimli teknik direktör Mehmet Bolkan, başkan Osman Karamanlı ile el sıkışarak yeni teknik direktörü oldu.