Ertan Azer Turnuvası’nda sıra erkeklerde

Basketbolda Ertan Azer Turnuvası’nda erkekler mücadelesi başlıyor.

Turnuvada bu gece saat 20.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda Savoy Marmara – Soyer Aksu karşı karşıya gelecekler.

Savoy Marnara – Soyer Aksu maçının galibi 20 Mart Çarşamba akşamı yarı finalde Baf Ülkü Yurdu ile karşılaşacak.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Koopspor ile Ceasar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacaklar.

Turnuvanın finalleri 23 Mart Cumartesi oynanacak.