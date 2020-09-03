Cezalılar ve cezaları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 1-2 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşerek cezalıları ve cezalarını belirledi.

Cezalılar ve cezaları şöyle:

Yusuf Aygün Sipahi 1 maç, Kemal Yamantürk 2 maç, Kemal Özata 1 maç Ağırdağ, Okay Dağa Gayretköy 3 maç, Berke Aktaş Gaziköy 1 maç, Hasan Bahtıkara Pile 1 maç, Gürkan Akkuş Tepebaşı 1 maç, Oray KotbaşKumyalı 1 maç, Erol AlamanMutluyaka 2 maç, Tahir Kılıç Yenişehir 2 maç, Soner Dandil 5 maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

ÇAĞRI SARPOĞLU Akıncılar, ÖZBAY MEHMET GÖKEL Güvercinlik, RAMADAN KURTAŞ Yenişehir, ERHAN YEŞİLYAYLA Gayretköy, TUNCAY ÇAKIR Tepebaşı, MÜJDAT ARSLANTAŞ Güvercinlik, NİHAT SELENGİN Yeni Erenköy, AYDIN BOLAT Pınarbaşı



