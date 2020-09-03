BTM gruplarında heyecan sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 8.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Saat 17:00’de başlayacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
5 Eylül Cumartesi
Kumyalı – Bafra, Mehmetçik Stadı, Halil Atlar
Sipahi – Ergazi, Yeni Erenköy Stadı, İbrahim Katmer
6Eylül Pazar
Yedikonuk – Yeni Erenköy, Mehmetçik Stadı, Tufan Çerçioğlu
BTM İkinci Lig İkinci Grup
5 Eylül Cumartesi
Civisil – Karadeniz 61, Cumhuriyet Stadı, Ferhat Tuna
6 Eylül Pazar
Ardahan – Boğaziçi, Geçitkale Stadı, Burak Mandralı
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
6 Eylül Pazar
Pile – Pergama, Eray Vudalı Stadı, Berk Bağrıkara
Mutluyaka – Güvercinlik, Ergün Osman Mehmet Stadı, Cemal Sarı
Çayönü – Yenişehir, Dörtyol Stadı, Ahmet Özkurtuluş
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Gaziköy – Kırıkkale, Balıkesir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Yeniceköy – Gönendere, Cihangir Stadı, Necmi Bulut
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
6 Eylül Pazar
Haspolat – Ağırdağ, Göçmenköy Stadı, Abdullah Genç
Bahçeli – Alayköy, Nihat Bağcıer Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Pınarbaşı – Demirhan, Mustafa Üçöz Stadı, Hüseyin Özaşık
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
6 Eylül Pazar
Çamlıbel - Tepebaşı, Ahmet Ratip Okkan Stadı, Serkan Başkaya
Kalkanlı – Sadrazam Kayalar, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Şakir Azizoğlu
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
5 Eylül Cumartesi
Gaziveren – Akçay, Bilal İyigün Stadı, Olgun Canik
Mevlevi – Gayretköy, Zümrütköy Stadı, İsmail Ercan
Yeşilyurt – Serhatköy, Emek Stadı, Ahmet Genç
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