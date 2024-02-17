Çetinkaya’dan, Ocak’a beş kardeş

Süper ligde alt sıralardan uzak kalmak isteyen Çetinkaya konuk olduğu ligin dibine demir atan Türk Ocağı’nı ilk devrede 3 ikinci devrede de bulduğu 2 golle 5 – 0 mağlup etti

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Burak Yiğit

TOL: Oğuzhan, Ahmet Karlankuş, Mustafa Ercan, Yunus (82.Dk Hakan), İsmet (67.Dk Bedirhan), Sillah, Mahmut Fansa, Tuğberk, Hikmet, Cemal Kumancı (67.Dk Adil), Emre Can ( 79.Dk Mehmet Uçar)

Çetinkaya: Kemal (75.Dk Kani), Aşkın, Burak, Mustafa Atlar, Ali Nazlı,Mustafa Sakallı, Agit, Muammer (68.Dk Hascan), Yasin (57.Dk Cemal Kurt), Ernest (75.Dk Erdi), Osita

Goller: 5 ve 71.Dk Ernest, 34.Dk Osita, 45.Dk (P) Yasin, 82.Dk Burak (Çetinkaya)



Süper Ligde oynanan günün tek karşılaşmasında Türk Ocağı, Çetinkaya’yı Mete Adanır Stadı konuk etti.

Maçın başından itibaren üstün oynayan Çetinkaya,deplasmanda Türk Ocağı’nı Ernest(2), Osita, Yasin ve Burak’ın golleri ile farklı mağlup etti.

DK 6Çetinkaya atağında Osita’nın pasında Ernest sol çaprazdan sert şutla takımını öne geçirdi.0 – 1

DK 13Çetinkaya kontra atağında sağ kanattan ceza alanına giren Yasin’in ortasında arka direkte Osita’nın vuruşunda top direkten top dışarı gitti.

DK 30Çetinkaya kontra atağında sağ kanattan ceza alanına giren Ernest’in sert vuruşunda top üst direkten dışarı gitti.

DK 35Sağ kanattan gelişen Çetinkaya kontra atağında Ernest’in ortasında Osita ön direkte farkı ikiye çıkardı.0 – 2

DK 45+1Yasin’in ortasında ceza alanı içerisinde savunma topa elle müdahale edince Çetinkaya penaltı kazandı. Vuruşu kullanan Yasin ilk devrenin skorunu belirledi.0 – 3

DK 71Sağ kanattan gelişen Çetinkaya atağında Aşkın’ın ortasında Ernest kafayla topu filelere gönderdi.0 – 4

DK 82 Çetinkaya’nın kullandığı serbest vuruşta Ahmet Can’ın ortasında ceza alanında Burak kafaylaskoru belirledi.5 – 0

Haftayı farklı galibiyetle kapatan Çetinkaya 3 puanı hanesine yazdırırken aldığı bu galibiyetle puanını 25 yaptı. Türk Ocağı 6 puanda kaldı.



Foto: Hamit SAKALLI

