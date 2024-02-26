Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, yine dünya arenasında olacak

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Salih Işık’ın koordinatörlüğünde uluslararası bir organizasyona daha katılacak.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Antalya‘nın Kemer ilçesinde 17 – 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan International Junior Cup turnuvasına katılacak.
Dünya’nın ünlü kulüplerinin futbol akademilerinin katılacağı U12 yaş grubundaki (2012 doğumlular) International Junior Cup 2024’te, Çetinkaya’nın yanı sıra İnter, Atletico Madrid, Marsilya, Lazio, Fulham, Valencia, Crystal Palace, Boca Juniors, River Plate ve Metz takımları yer alacak.
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