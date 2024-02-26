Baf: Lapta cezalı futbolcuyu ikizinin yerine oynattı

Baf Ülkü Yurdu geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Lapta maçında Lapta’nın Göksel Soyer’in yerine ikizi cezalı Selçuk Soyer’i oynattığı iddiasıyla Futbol Federasyonu’na başvurdu.

Birinci Lig’de 20. Haftada oynanan Baf Ülkü Yurdu – Lapta maçı sonrasında Baf Ülkü Yurdu itirazda bulundu.

Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay (Bradi), Lapta ile oynadıkları maçta Lapta’nın cezalı Selçuk Soyer’i oynattığını tespit ettiklerini söyledi. Ahmet Ertay, Göksel Soyer’in yerine, ikizi cezalı Selçuk Soyer’in oynadığını tespiti sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gerekli başvuruyu yaptıklarını da sözlerine ekledi.

