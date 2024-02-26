banner913
banner932
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
14 0
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
36 0
 
TDP’de Çeler dönemi
TDP’de Çeler dönemi
15 0
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
30 0
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
23 0
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
28 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
26 0
banner1012

Baf: Lapta cezalı futbolcuyu ikizinin yerine oynattı

banner974
Baf: Lapta cezalı futbolcuyu ikizinin yerine oynattı
banner971
Baf Ülkü Yurdu geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Lapta maçında Lapta’nın Göksel Soyer’in yerine ikizi cezalı Selçuk Soyer’i oynattığı iddiasıyla Futbol Federasyonu’na başvurdu.
Birinci Lig’de 20. Haftada oynanan Baf Ülkü Yurdu – Lapta maçı sonrasında Baf Ülkü Yurdu itirazda bulundu.
Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay (Bradi), Lapta ile oynadıkları maçta Lapta’nın cezalı Selçuk Soyer’i oynattığını tespit ettiklerini söyledi. Ahmet Ertay, Göksel Soyer’in yerine, ikizi cezalı Selçuk Soyer’in oynadığını tespiti sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gerekli başvuruyu yaptıklarını da sözlerine ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.