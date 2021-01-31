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Çetinkaya tesislerini fırtına dağıttı

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Çetinkaya tesislerini fırtına dağıttı
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Ülkemizde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına birçok bölge zarar görürken,ağır hasarlar oluştu.
Ciddi zararlaraneden olan ve Kıbrıs genelinde etkili olan fırtınadan Çetinkaya’nın Metehan Tesisleri de nasibini aldı.Ciddi maddi hasar gören tesislerdeki görüntüler fırtınanın büyüklüğünü bir kez daha gözönüne serdi.
Giriş tabelası ve bayrak direği devrilenÇetinkaya’nın Metehan Tesislerinde damdaki su depoları da yerlerinden söküldü.
 
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