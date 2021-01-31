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Kadınlar Dünya Futbol Kupası'ndayız

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CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupasında Kernow FA, Kuzey Kıbrıs, Sapmi, Cascadia, ChameriaandSzékely Land takımlarının yer alacağı açıklandı

Kadınlar Dünya Futbol Kupası'ndayız
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Necati Külahlılar
Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) bir ilke imza atarak CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupası düzenleyecek.
23 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Szekely Land’da düzenlenecek olan ilk CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupası, CONIFA'nın geçtiğimiz gün gerçekleştirilen genel kurulunda onaylandı.
CONIFA Kadınlar Dünya Futbol Kupasında Kernow FA, Kuzey Kıbrıs, Sapmi, Cascadia, Chameriaand Székely Land takımlarının yer alacağı açıklandı.
 
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