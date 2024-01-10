banner913
banner932
Ağrotur'a güneş parkı
Ağrotur'a güneş parkı
32 0
İsrail’in soykırım davası başlıyor
İsrail’in soykırım davası başlıyor
38 0
 
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
11 0
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
23 0
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
20 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
19 0
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
29 0
banner996
banner985

Sinan Ögüt’e Mesarya kancası

banner989

banner974
Sinan Ögüt’e Mesarya kancası
banner971
Aksa Süper Lig ekiplerinden Mesarya’da İsmail Soydan’ın teknik direktörlüğe gelmesinden sonra ara transfer çalışmaları sürüyor.
İlk devreyi play out dışında tamamlayan Mesarya ikinci devrede de sıkıntı yaşamadan sezonu tamamlamayı hedeflerken, ara transferde eski oyuncusu Sinan Öğüt’e talip oldu.
Sezon başında transfer olduğu Mağusa Türk Gücü ile yolları ayrılan Sinan’ı transfer etmek isteyen Mesarya girişimlerini sürdürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.