Sinan Ögüt’e Mesarya kancası

Aksa Süper Lig ekiplerinden Mesarya’da İsmail Soydan’ın teknik direktörlüğe gelmesinden sonra ara transfer çalışmaları sürüyor.

İlk devreyi play out dışında tamamlayan Mesarya ikinci devrede de sıkıntı yaşamadan sezonu tamamlamayı hedeflerken, ara transferde eski oyuncusu Sinan Öğüt’e talip oldu.

Sezon başında transfer olduğu Mağusa Türk Gücü ile yolları ayrılan Sinan’ı transfer etmek isteyen Mesarya girişimlerini sürdürüyor.

