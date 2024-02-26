Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesini büyük köylerinden olan Yıldırım köyü bir çınarını daha kaybetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi'ne bağlı köylerden Yıldırım sevilen siması Hüseyin Uzandı (Garip)

bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir tedavi gören Uzandı'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Yıldırım köy camisinde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Yıldırım Mezarlığına defnedilecek.