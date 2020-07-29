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Çetinkaya – Bursaspor işbirliği

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Çetinkaya – Bursaspor işbirliği
Salih Işık koordinatörlüğündeki Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Bursaspor Futbol Okulları ile işbirliği gerçekleştirecek.
Bursaspor Futbol Okullarının instagram sayfasında paylaştığı bildirimde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kardeş takımımız Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile gelecek nesiller için iş birliği yapacağız.” ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor Futbol Okullar koordinatörü, 4 – 6 Ağustos tarihleri arasında Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi yetkililerinin davetlisi olarak ülkemize gelecek.
 
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