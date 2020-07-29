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Bugün de 4 yeni vaka

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Bugün de 4 yeni vaka

 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının bin 443 olduğunu ve 4  pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Pilli, 3 pozitif vakanın  hava yoluyla ülkeye geldiğini, diğer vakanın ise karantinada gözetim altında olan bir hastanın temaslısı olduğunu belirtti.

29 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı bin 443.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 4.
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 2.
Bugün kaybedilen vaka yok.
Yapılan toplam test sayısı 67 bin 719.
oplam vaka sayısı 142.
İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 111.
Tedavisi devam eden vaka sayısı 27.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.
Yoğun bakımda yatan hasta yok"

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