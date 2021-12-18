Çetinkaya, Bağcıl'ın direncini kıramadı

Bostancı Bağcıl, korona virus vakaları, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğuna rağmen zorlu Çetinkaya deplasmanından puanı çıkardı. Kaleci Cafer ve Azad’ın liderliğindeki savunmanın direncini kıramayan Çetinkaya şampiyonluk yolunda 2 puan daha kaybetti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: ŞakirAzizoğlu, HalilAtlar, AhmetGenç

Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç, İbrahim Köse (70.Dk Recep), Mustafa Atlar, Çağdaş, Ertan (83.Dk Burak), Cemal, Yusuf Kondoz, Ömer, Yiğit (55.Dk Erhan)

B.Bağcıl: Cafer, Mehmet Şimşek, Bahri, Mahmut, AhmetÇağer (90.Dk Yusuf Tuluk), Kemal, Muhammed, Ali Kaya, Azad, Doğukan, Mustafa Kabişteke (68.Dk Mustafa Yabaner)



AKSA 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Çetinkaya kendi evinde, ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bostancı Bağcıl'ı konuk etti.

Çetinkaya’nın birçok gol pozisyonunu değerlendirediğiLefkoşa Atatürk Stadı'ndaki maç 0 – 0 eşitlikle sonuçlandı.Bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alan Çetinkaya takımı puanını 29'a yükseltirken, Bostancı Bağcıl da 16 puana çıktı.

Ligin 15. haftasında Çetinkaya, Karşıyaka deplasmanına konuk olurken, Bostancı Bağcıl kendi evinde MiracleDeğirmenlik'le karşılaşacak.

