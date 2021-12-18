Attıkları kadar aldılar

Mesarya ile Merit Alsancak Yeşilova karşılıklı attıkları birer golle birer puanı hanelerine yazdırdılar. Merit Alsancak Yeşilova zirve yarışında bir darbe daha alırken, Mesarya orta sıralardaki yerini korudu

STAT: 100. Yıl Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, İsmail Egeli, Burak Mandıralı

MESARYA: Hasan Piro, Abdullah Erol, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı(Dk.67 Eren)Hüseyin Çıdamlı(Dk.86 M. Burçaklı), Orhan Kalaycı, Okan Göktürk, Kadir Çetinkaya(Dk.74 Can), Joseph Obidiaso, SalahiAldağ, Yusuf Altıner

MA YEŞİLOVA: Kemal Molla, Mejdi Direniş,Billy Mehmet, Mustafa Salk, Yasin, Eyüp Öztep(Dk.90 Bayram)Ömer Gül, Vakkas Kaynarca, Gökhan Sarıoğlu(Dk.81 M. Tekin), Memduh Sarıoğlu, Mustafa Vardi



AKSA Süper Lig'in 14.haftasında Mesarya kendi evinde

İbrahim Çıdamlı ile öne geçen Mesarya'ya,Merit Alsancak Yeşilova'nın cevabı Mustafa Salk'ın golüyle geldi.

Dk 37 İbrahim Çıdamlı'nın ortasında Orhan topu ağlara gönderdi. Ama hakem faul gerekçesiyle golü vermedi.

Dk 42 Mesarya atağında Eyüp, Joseph'i ceza alanında düşürdü. Kazanılan penaltı vuruşunda İbrahim Çıdamlı golü attı. 1 0

Dk 70 Köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği topu Mustafa Salk golü atıp,Merit Alsancak Yeşilova’ya eşitliği getirdi. 1 – 1

Bu sonuçla Mesarya puanını 20'ye yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova da 26 puana çıktı. Ligin 15.haftasında Merit Alsancak Yeşilova kendi evinde Küçük Kaymaklı ile karşılaşırken, Mesarya da Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olacak.



100. Yıl StadıTurgay Misk, İsmail Egeli, Burak Mandıralı: Hasan Piro, Abdullah Erol, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı(Dk.67 Eren)Hüseyin Çıdamlı(Dk.86 M. Burçaklı), Orhan Kalaycı, Okan Göktürk, Kadir Çetinkaya(Dk.74 Can), Joseph Obidiaso, SalahiAldağ, Yusuf Altıner: Kemal Molla, Mejdi Direniş,Billy Mehmet, Mustafa Salk, Yasin, Eyüp Öztep(Dk.90 Bayram)Ömer Gül, Vakkas Kaynarca, Gökhan Sarıoğlu(Dk.81 M. Tekin), Memduh Sarıoğlu, Mustafa VardiAKSA Süper Lig'in 14.haftasında Mesarya kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova ile karşılaştı. Paşaköy 100.Yıl Stadı'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle noktalandı.İbrahim Çıdamlı ile öne geçen Mesarya'ya,Merit Alsancak Yeşilova'nın cevabı Mustafa Salk'ın golüyle geldi.Dk 37 İbrahim Çıdamlı'nın ortasında Orhan topu ağlara gönderdi. Ama hakem faul gerekçesiyle golü vermedi.Dk 42 Mesarya atağında Eyüp, Joseph'i ceza alanında düşürdü. Kazanılan penaltı vuruşunda İbrahim Çıdamlı golü attı. 1 0Dk 70 Köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği topu Mustafa Salk golü atıp,Merit Alsancak Yeşilova’ya eşitliği getirdi. 1 – 1Bu sonuçla Mesarya puanını 20'ye yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova da 26 puana çıktı. Ligin 15.haftasında Merit Alsancak Yeşilova kendi evinde Küçük Kaymaklı ile karşılaşırken, Mesarya da Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olacak.