Çetinkaya alımını aldı

AKSA Birinci Ligin beşinci haftasında Çetinkaya ile Düzkaya, Atatürk Stadında Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçta karşılaştılar.

Çetinkaya ile Düzkaya arasındaki maçta Çetinkaya baştan sona üstün oynarken, Düzkaya maçın büyük bölümünde etkisiz kaldı.

Maçın ilk 20 dakikasında çok etkili olan Çetinkaya’da 16’da Ömer Kaygusuz takımını 1 – 0 öne geçirirken, 20’de defanstan ileriye çıkan Abbas Osum’un golüyle ilk devre 2 – 0 sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolünde tutan Çetinkaya, 70’de yine Abbas Osum’un golüyle skoru 3 – 0 yaptı.Çetinkaya,3 – 0’dan sonra oyunu rölantiye alırken, bundan faydalanan Düzkaya, 84’te Cemal Deliktaş ile golü buldu. 3 – 1



