MTG’yi, Kossi güldürdü

Stadyum: GazimağusaCanbulat Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Burak Mandıralı, Mehmet Ekşici
Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Uğur, Yusuf Beyazi, Adil, Mehmet Erol, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Arif, Emre Özsin
Mesarya: Hasan Piro, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Mustafa Yaşınses, Okan, Kadir, Sinan, Joseph, Hüseyin Kayalılar, Yusuf Altıner
Goller: 55.Dk Kossi (Mağusa Türk Gücü)
AKSA Süper Ligin 5.haftasında, haftanın en zorlu maçlarından olan Mağusa Türk Gücü –Mesarya karşılaşmasını 1-0 MTG kazandı.
Mağusa Türk Gücü ilk bölümde oldukça etkili oynarken, ilk 25 dakikada gelişen MTG ataklarında Uğur, Bünyamin, Emre Özsinve Mehmet Erol’un vuruşlarında Mesarya kalecisi Hasan Pirobaşarılıydı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devreye de Mağusa Türk Gücü etkili başlarken, 55. dakikada Emre Özsin’in pasında Uğur’un ortasındaKossigolü attı. 1-0
Maçın geriye kalan bölümlerinde de Mağusa Türk Gücü etkin olan takım olurken, 81. dakikada Emre Özsin kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
90+5. dakikada İbrahim Çıdamlı’nın serbest vuruştan şutunda topüst direkten dışarıya gidince maç 1 – 0 tamamlandı.Bu skorla Mağusa Türk Gücü puanını 7’ye çıkarırken,Mesarya 9 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.