MTG’yi, Kossi güldürdü

Mağusa Türk Gücü güçlü rakibi Mesarya’yı, Kossi’nin golüyle 1-0 mağlup ederek Lefke mağlubiyetini telafi etti. Mesarya ise deplasmanda güçlü rakibine karşı iyi oynamasına rağmen son dakikada İbrahim Çıdamlı’nın frikiği üst direkten dönünce puan çıkaramadı

Stadyum: GazimağusaCanbulat Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Burak Mandıralı, Mehmet Ekşici

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Uğur, Yusuf Beyazi, Adil, Mehmet Erol, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Arif, Emre Özsin

Mesarya: Hasan Piro, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Mustafa Yaşınses, Okan, Kadir, Sinan, Joseph, Hüseyin Kayalılar, Yusuf Altıner

Goller: 55.Dk Kossi (Mağusa Türk Gücü)



AKSA Süper Ligin 5.haftasında, haftanın en zorlu maçlarından olan Mağusa Türk Gücü –Mesarya karşılaşmasını 1-0 MTG kazandı.

Mağusa Türk Gücü ilk bölümde oldukça etkili oynarken, ilk 25 dakikada gelişen MTG ataklarında Uğur, Bünyamin, Emre Özsinve Mehmet Erol’un vuruşlarında Mesarya kalecisi Hasan Pirobaşarılıydı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye de Mağusa Türk Gücü etkili başlarken, 55. dakikada Emre Özsin’in pasında Uğur’un ortasındaKossigolü attı. 1-0

Maçın geriye kalan bölümlerinde de Mağusa Türk Gücü etkin olan takım olurken, 81. dakikada Emre Özsin kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

90+5. dakikada İbrahim Çıdamlı’nın serbest vuruştan şutunda topüst direkten dışarıya gidince maç 1 – 0 tamamlandı.Bu skorla Mağusa Türk Gücü puanını 7’ye çıkarırken,Mesarya 9 puanda kaldı.

