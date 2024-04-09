Çerkez gitti, Kargılı geldi

K.Kaymaklı’da 2. devrede takımın başında olan teknik direktör Çağan Çerkez MTG maçı sonrası görevinden ayrılırken, K.Kaymaklı yönetimi yenik teknik direktör olarak camianın içinden yetişen Hasan Kargılı’yı belirledi

Aksa Süper Lig ekibi K.Kaymaklı’da kötü gidişat nedeniyle teknik heyet görevi bıraktı.

K.Kaymaklı’da ağır Mağusa Türk Gücü mağlubiyeti sonrası takımın teknik patronu Çağan Çerkez istifa etti.

K.Kaymaklı’da bu sezon 3.teknik adam görevden ayrılırken, maç sonrası Çağan Çerkez'in istifasını kabul eden K.Kaymaklı’da yönetim elini çabuk tutarak yeni teknik heyetini belirledi.

KARGILI VE ADAL GÖREVDE

Küçük Kaymaklı camiasından yetişen, yıllarca camiaya hizmet etmiş olan Hasan Kargılı, Küçük Kaymaklı’nın yeni teknik direktörü oldu. Küçük Kaymaklı, Hasan Kargılı yönetiminde ligde kalmayı hedefleyecek. Hasan Kargılı’nın yardımcılığını ise yine Küçük Kaymaklı camiasından yetişen Hüseyin Adal yapacak. Hüseyin Adal, Küçük Kaymaklı A2 Takımının antrenörlüğünü de yapıyor.

